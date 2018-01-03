Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Крузе нашли доказательства того, что активность черной дыры в центре галактики влияет на замедление процесса звездообразования в ней. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Nature.

В ходе исследования ученые проследили за динамикой звездообразования в ближайших к Млечному Пути галактиках. Оказалось, что чем больше масса черной дыры, тем быстрее прекращается процесс звездообразования.

Проанализировав спектры ближайших к нам галактик, специалисты установили их возраст и скорость образования новых звезд. Сопоставив эти данные с массами черных дыр, находившихся в центрах галактик, ученые обнаружили различия, которые нельзя объяснить другими параметрами галактик - их размером, формой или особенностями вращения.

Галактики с одинаковой общей массой, но с разной массой черных дыр развивались по-разному: в тех из них, в которых находились более массивные черные дыры, новые звезды рождались активнее и процесс звездообразования прекращался быстрее.

Объяснить эту зависимость ученые пока не могут.

Как сообщал MIGnews.com.uа, астрономы обнаружили самую древнюю сверхмассивную черную дыру, которая появилась спустя 690 миллионов лет после Большого взрыва.

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