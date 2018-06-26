УНЛ имеет четкую стратегию развития, воплотить которую компания сможет после принятия необходимых регуляторных актов со стороны правительства

"В Украине есть все предпосылки, как с точки зрения людей, так и инфраструктуры, для внедрения технологий. У нас значительный процент проникновения интернета и смартфонов между населения, хорошо развиваются современные платежные сервисы. При наличии определенных возможностей, мы за год-два преодолеем технологический разрыв, который сегодня существует относительно европейских стран", - заявил генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский в своем интервью изданию "РБК-Украина".

По словам Бочковского, УНЛ имеет четкую стратегию развития, воплотить которую компания сможет после принятия необходимых регуляторных актов со стороны правительства.

"Соответствующая стратегия предполагает фокусирование на ряде ключевых направлений. Инвестирование в развитие сети, как наземной, так и цифровой. Построение сети предусматривает привлечение тысяч предпринимателей к сотрудничеству, создание рабочих мест, генерацию дополнительного дохода предпринимателям, построение партнерских отношений с местным населением. Необходимо развивать коммуникацию и предложение лотереи через интернет и мобильные каналы, поскольку потенциальными игроками в лотерею является все население страны", - подчеркнул он.

Вместе с тем, как заявил Бочковский, для УНЛ идеальным игроком является человек, который играет один раз в неделю на небольшую сумму, чтобы получить шанс на громадный приз и реализовать свою мечту. "Мы не поддерживаем расходования значительных сумм и постоянное участие в лотерее, а следовательно инвестирование в ответственную игру является одним из приоритетов нашей стратегии развития", - отметил гендиректор УНЛ.

Одной из ключевых частей стратегии компании, по словам Бочковского, является программа корпоративной социальной ответственности, которая предусматривает направление части прибыли на поддержку общественно важных проектов в области культуры, спорта, музыки и т.д. "В этом мы видим миссию лотереи, как средства привлечения людей к участию в благотворительности ради блага только общества", - резюмировал он.

Ранее хозяин УНЛ, британский бизнесмен Майкл Джон Фогго опроверг сообщения в украинских СМИ о том, что бенефициарами УНЛ являются украинские политики Александр Третьяков, Глеб Загорий, бизнесмен Борис Ложкин, а у Третьякова есть опцион на покупку доли компании.

"Я не знаком ни с кем из этих людей. Да, я видел некоторые статьи в украинских СМИ, где утверждался подобный нонсенс. Хочу подчеркнуть: я не связан и не могу быть связан с украинскими политиками. И, кстати, сейчас юристы УНЛ проводят работу касательно всех этих неправдивых публикаций. Например, в некоторых медиа утверждалось, что компанию пытались захватить рейдерским путем. Но накануне покупки я, разумеется, проверял с помощью юристов абсолютно все, что касается УНЛ, и могу заверить, что информация о рейдерском захвате – ложь. Информация о наличии у кого-то опциона на выкуп доли УНЛ – тоже абсолютная выдумка. Проведенный финансовый и юридический аудит показал, что не существует никаких прав третьих лиц и других ограничений по переходу компании в мою собственность", - подчеркнул он.