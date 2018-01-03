Официальные представители Сеула уже выразили удовлетворение инициативами Пхеньяна

Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что специальная линия связи будет открыта, начиная с 08:30 по киевскому времени. Ранее Пхеньян выразил желание начать переговоры по поводу участия сборной КНДР в Олимпийских играх, которые должны состояться в Южной Корее.

Официальные представители Сеула уже выразили удовлетворение инициативами Пхеньяна и заявили о готовности начать разговор.

Ранее Ким Чен Ын призвал разрабатывать больше ядерного оружия , лично наградив ученых и чиновников, которые внесли свой вклад в разработку передовой межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяна Hwasong-15.