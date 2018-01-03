|Ким Чен Ын согласился на диалог с Южной Кореей
|03.01.2018 15:15
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Официальные представители Сеула уже выразили удовлетворение инициативами Пхеньянаруководитель КНДР Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей с помощью специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.
Фото: Global Look Press
Об этом сообщает Reuters .
Отмечается, что специальная линия связи будет открыта, начиная с 08:30 по киевскому времени. Ранее Пхеньян выразил желание начать переговоры по поводу участия сборной КНДР в Олимпийских играх, которые должны состояться в Южной Корее.
Официальные представители Сеула уже выразили удовлетворение инициативами Пхеньяна и заявили о готовности начать разговор.
Ранее Ким Чен Ын призвал разрабатывать больше ядерного оружия , лично наградив ученых и чиновников, которые внесли свой вклад в разработку передовой межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяна Hwasong-15.
Отметим, в прошлом месяце в Министерстве иностранных дел КНДР заявили , что масштабные военные учения ВВС США и Южной Кореи свидетельствуют о подготовке к нанесению удара по Пхеньяна.