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Ким Чен Ын согласился на диалог с Южной Кореей
03.01.2018 15:15
Ким Чен Ын согласился на разговор с Южной Кореей
Официальные представители Сеула уже выразили удовлетворение инициативами Пхеньяна
руководитель КНДР Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей с помощью специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.
Ким Чен Ын согласился на диалог с Южной Кореей Фото: Global Look Press

Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что специальная линия связи будет открыта, начиная с 08:30 по киевскому времени. Ранее Пхеньян выразил желание начать переговоры по поводу участия сборной КНДР в Олимпийских играх, которые должны состояться в Южной Корее.

Официальные представители Сеула уже выразили удовлетворение инициативами Пхеньяна и заявили о готовности начать разговор.

Ранее  Ким Чен Ын призвал разрабатывать больше ядерного оружия , лично наградив ученых и чиновников, которые внесли свой вклад в разработку передовой межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяна Hwasong-15.

Отметим, в прошлом месяце в Министерстве иностранных дел КНДР заявили , что масштабные военные учения ВВС США и Южной Кореи свидетельствуют о подготовке к нанесению удара по Пхеньяна.

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