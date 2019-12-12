|В Тихом океане затонула российская подводная лодка "Чита"
|12.12.2019 12:16
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В тихоокеанском заливе Восток при буксировке из Владивостока в Находку затонула списанная субмарина ВМС РФ.
Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на источники.
ЧП произошло с подводным кораблем Б-260 "Чита" длиной 72 метра.
По сообщению Росморречфлота, корма подлодки опустилась на дно. Глубина залива составляет 47 метров, так что нос торчит над водой. Лодку без экипажа и топлива тянул буксир.
Предполагалось, что ее примет на утилизацию находкинский завод "Аскона".
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