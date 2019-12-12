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В Тихом океане затонула российская подводная лодка "Чита"
12.12.2019 12:16
Лодку без экипажа и топлива тянул буксир.

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В тихоокеанском заливе Восток при буксировке из Владивостока в Находку затонула списанная субмарина ВМС РФ.

Об этом сообщает "Росбалт" со  ссылкой на источники.

ЧП произошло с подводным кораблем Б-260 "Чита" длиной 72 метра.

По сообщению Росморречфлота, корма подлодки опустилась на дно. Глубина залива составляет 47 метров, так что нос торчит над водой. Лодку без экипажа и топлива тянул буксир.

Предполагалось, что ее примет на утилизацию находкинский завод "Аскона".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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