Пачка сигарет в Украине в 2018г подорожает на 4-5 грн в результате роста акцизов

Стоимость пачки сигарет в Украине вырастет на 4-5 грн в 2018 году в результате роста акцизов на 29,7%, считают производители табачных изделий.

"Мы оцениваем, что после повышения акцизного налога на 29,7% в 2018 году в среднем цена пачки сигарет увеличится на 4-5 грн. Однако необходимо учитывать, что на рост цен влияет не только рост акцизного налога, но и стоимость сырья, полуфабрикатов, электроэнергии, оплаты труда и прочих составляющих, в том числе и девальвация национальной валюты", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела по работе с государственными органами компании "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрий Рылач.

Менеджер по вопросам фискального регулирования компании "JTI Украина" Андрей Фита позитивно оценивает принятие парламентом изменений в Налоговый кодекс, которые предусматривают постепенное - до 2025 года - повышение специфической ставки акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного обязательства.

По словам А.Фиты, в принятом законе учтены обязательства Украины повысить минимальную ставку акциза на сигареты до европейских показателей – EUR90 за 1000 штук. Во-вторых, предполагается долгосрочный план повышения акциза, на чем долгие годы настаивала отрасль, поскольку без долгосрочной акцизной стратегии сложно планировать свою деятельность.

"JTI Украина" приветствует решение повышать именно специфическую и минимальную ставки акциза, и не повышать адвалорную составляющую, так как она не соответствует принципу нейтральности и не гарантирует прогнозированных поступлений в бюджет.

"Что касается цен на сигареты в 2018 году, то по предварительным расчетам они вырастут на 4-5 грн. Безусловно, такой рост не порадует курильщиков, но будем оптимистичны – если бы ставки определялись в евро, а не в гривне, то рост цен во многом зависел бы и от валютных колебаний", - сообщила директор департамента корпоративных связей "Филип Моррис Украина" Наталья Бондаренко.

Как сообщалось, налог на сигареты по специфичной ставке в 2018 году возрастет на 29,7% - до 577,98 грн за 1 тыс. штук без повышения адвалорной ставки (12%).

Принятыми правками в Налоговый кодекс Украины предусматривается постепенное - до 2025 года - повышение специфической ставки акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного обязательства, а именно: в 2018 году - на 29,7%, в последующие годы - на 20% до уровня, эквивалентного EUR90 за 1 тыс. шт.

В частности, в 2019г специфическая ставка акциза возрастет до 693,58 грн за 1 тыс. шт., в 2020г - до 832,29 грн, в 2021г - до 998,75 грн, в 2022г - до 1198,5 грн, в 2023г - до 1438,2 грн, в 2024г - до 1725,84 грн.

Минимальное акцизное обязательство по уплате акциза на сигареты с фильтром и без в 2018г будет повышено на 29,7%, до 773,2 грн/тыс. шт. В 2019 г этот показатель достигнет 927,84 грн/тыс. шт, в 2020г - 1113,4 грн, в 2021г - 1336,08 грн, в 2022г - 1603,3 грн, в 2023 - 1923,96 грн, в 2024г - 2308,75 грн.