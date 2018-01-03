Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили София Гогличидзе, которая защищает экс-президента по делу Гиргвлиани в Грузии, будет требовать для своего подзащитного оправдательного приговора. Сегодня адвокат в суде выступит с заключительным словом, передает со ссылкой на Грузия Online.

"Все доказательства, имеющиеся в деле, дают мне основание требовать оправдательного приговора", - заявила С.Гогличидзе.

Что же касается стороны обвинения, то по словам прокурора, в деле есть все доказательства для того, чтобы судья объявил обвинительный приговор.

Добавим, во время разговора с журналистами в среду в Киеве Михеил Саакашвили заявил, что сегодня суд в Тбилиси будет объявлять относительно его приговор "по надуманным обвинениями".

При этом, по его словам, сразу после заседания Апелляционного суда, которое перенесли на 11 января, состоится заседание Окружного админсуда, "чтобы лишить статуса в Украине, и после приговора Тбилисского суда начать процесс экстрадиции в Грузию".

Напомним, 26 декабря 2017 года Окружной административный суд Киева назначил рассмотрение по существу административного дела по иску экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили к управлению ГМС в Киевской области об отказе в предоставлении дополнительной защиты на 15 часов 3 января.

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