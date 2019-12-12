Сенат Казахстана поддержал закон «О ратификации протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между правительством Казахстана и правительством РФ от 10 декабря 1994 года».

Об этом сообщает «Интерфакс».

Закон считается одобренным парламентом и отправляется на подпись президенту Казахстана. После подписания Нур-Султан отберет у Москвы часть земель комплекса, который арендует Россия. Речь идет об участках площадью 11,6 тысячи гектаров. Предусматривающий это решение протокол был подписан правительствами России и Казахстана в ноябре 2017 года.

Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров указывает, что передаваемые Нур-Султану земельные участки будут использоваться в том числе для инфраструктурных проектов — строительства международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», железной дороги Алматы — Москва и для линейной части газопровода «Бейнеу — Шымкент». Несмотря на сокращение арендуемых площадей стоимость аренды, которую Россия выплачивает Казахстану за Байконур, не изменится.

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