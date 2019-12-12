25 років тому почалася Перша російсько-чеченська війна. Архівні фото RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Тихом океане затонула российская подводная лодка "Чита" • Соколовская: Ориентир прожиточного минимума - не менее 40% от средней зарплаты • 9-летний вундеркинд оставляет бакалавриат ради докторантуры • Эксперты призывают родителей не выставлять в соцсети фотографии детей • "Минеру" КГГА "светит" до шести лет колонии • "Весна" в декабре: синоптики прогнозируют до +11° тепла • Возле столичных "Дарынка" и "Платформы" испарения ртути зашкаливают до 16 развсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: война, история, Россия, Чечня, архивы. 25 років тому почалася Перша російсько-чеченська війна. Архівні фото 316война, история, Россия, Чечня, архивы. 25 років тому, в грудні 1994 року російським урядом був підписаний указ «Про заходи щодо забезпечення законності, правопорядку і громадської безпеки на території Чеченської Республіки». Збройні сили і підрозділи МВС Росії увійшли на територію Чечні. Почалася Перша російсько-чеченська війна.

Вона закінчилася «мирним договором» в Хасав'юрті влітку 1996 року, фактично – капітуляцією Москви. Російська армія втратила близько 15 тисяч солдатів загиблими, 2-3 тисячі осіб залишилися з інвалідністю. Точні втрати чеченського народу ніколи ніким не підраховувалися. Експертами називалися дані від декількох десятків тисяч до понад сто тисяч цивільних людей. У грудні 1994 року йшла підготовка до переговорів між російським президентом Борисом Єльциним і президентом Чеченської Республіки Ічкерії Джохаром Дудаєвим. Незважаючи на заяви Москви про те, що ніякого силового рішення не буде, навколо Грозного були вириті траншеї і зайняті позиції. 11 грудня 1994 року Фоторепортажи Популярные теги акции, Одесса, спорт, люди, кошки, война, футбол, милиция, мир, архитектура, Путин, НАТО, Дмитрий Дятлов, джаз, дети, вера, история, Верховная Рада, дизайн, Львів, фотографы, суд, животные, Майдан, Александр Зубко, военная техника, политика, зима, протесты, учения, концерты, фотоподборки, тест-драйв, парады, марш, живопись, самолеты, уикенд, Донбасс, фестивали, общество, бизнес, культура, солдат, цирк, Нацгвардия, корабли, автомобили, праздники, столкновения, женщины, экология, США, катастрофы, транспорт, соревнования, #Євромайдан, мода, технологии, заводы, пейзажи, митинги, Сергей Смоленцев, город, искусство, традиции, оккупация, юмор, Саакашвили, АТО, полиция, политики, музыка, депутаты, Динамо, беспорядки, ЗСУ, ВМС, туризм, Россия, Львов, природа, Шахтер, фотоконкурсы, стихийные бедствия, ВСУ, фотопроект, авиация, портрет, Порошенко, досуг, выставки, путешествия, Карпаты, аннексия Крыма, знаменитости, фотография, выборы, Киев, церковь Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис акции, Одесса, спорт, люди, кошки, война, футбол, милиция, мир, архитектура, Путин, НАТО, Дмитрий Дятлов, джаз, дети, вера, история, Верховная Рада, дизайн, Львів, фотографы, суд, животные, Майдан, Александр Зубко, военная техника, политика, зима, протесты, учения, концерты, фотоподборки, тест-драйв, парады, марш, живопись, самолеты, уикенд, Донбасс, фестивали, общество, бизнес, культура, солдат, цирк, Нацгвардия, корабли, автомобили, праздники, столкновения, женщины, экология, США, катастрофы, транспорт, соревнования, #Євромайдан, мода, технологии, заводы, пейзажи, митинги, Сергей Смоленцев, город, искусство, традиции, оккупация, юмор, Саакашвили, АТО, полиция, политики, музыка, депутаты, Динамо, беспорядки, ЗСУ, ВМС, туризм, Россия, Львов, природа, Шахтер, фотоконкурсы, стихийные бедствия, ВСУ, фотопроект, авиация, портрет, Порошенко, досуг, выставки, путешествия, Карпаты, аннексия Крыма, знаменитости, фотография, выборы, Киев, церковьВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи У грудні 1994 року йшла підготовка до переговорів між російським президентом Борисом Єльциним і президентом Чеченської Республіки Ічкерії Джохаром Дудаєвим. Незважаючи на заяви Москви про те, що ніякого силового рішення не буде, навколо Грозного були вириті траншеї і зайняті позиції. 11 грудня 1994 року Радіо Свобода Чечня, РФ 12.12.2019



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