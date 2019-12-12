Евродепутаты поддержали инициативу ОППОПЛАТФОРМЫ о межпарламентском объединении Украина - Россия - Германия - Франция
12.12.2019 12:41
В таких сложных ситуациях, как конфликт на Донбассе, нужно объединять добрую волю всех сторон, независимо от того, откуда она происходит.
Создание межпарламентского объединения Украина - Россия - Германия - Франция для решения конфликта на Донбассе – хорошая инициатива, которую нужно поддержать.
Об этом заявил французский политик, сенатор Стефан Равьер, пишет ZIK.
Комментируя инициативу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука о создании межпарламентского объединения Украина - Россия - Германия - Франция для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, он подчеркнул: в таких сложных ситуациях нужно объединяться.
"Не надо замыкаться в рамках предвзятых представлений.
Надо объединять добрую волю всех сторон, независимо от того, откуда она происходит – от партий или государств", – подчеркнул Равьер.
Он подчеркнул: поддержит "объединение всех патриотов, граждан европейских наций", следовательно такая инициатива является очень хорошей.
"Ее слышат и поддерживают избранники в разных странах, из разных партий с целью, которую я разделяю, – восстановление мира, чтобы народ мог снова вместе собраться вокруг этого проекта.
Следовательно, мы поддерживаем эту инициативу, и я надеюсь, что в стенах Сената сможем принять участие определенным образом в приближении мира.
Мы это поддерживаем – избранники Национальной ассамблеи и я как сенатор полностью за.
Создаю рамки и желание для участия в этом на своем скромном уровне, потому что дело касается интересов Украины, интересов России, интересов европейских народов", – подчеркнул Стефан Равьер.
Напомним, впервые о целесообразности создания межпарламентских комиссий для урегулирования конфликта на Донбассе заявил нардеп от "ОППОПЛАТФОРМЫ" Ренат Кузьмин.
"Предложения по достижению мира на Донбассе:
1. Учитывая, что Украина является парламентско-президентской, а не президентской республикой, и Рада занимает более высокое положение в существующей вертикали власти, чем президент, необходимо, чтобы спикер Рады начал, наконец-то, заниматься этими вопросами. Вместе с депутатским корпусом.
2. В Раде должна быть создана соответствующая депутатская комиссия из представителей всех парламентских фракций, которая и должна заняться вопросами урегулирования конфликта.
3. Если уж президент Украины общается с президентом России, то и спикеры, и депутаты двух стран должны наладить контакты. Необходимо возобновить межпарламентские связи с Россией и наладить взаимодействие в вопросах урегулирования конфликта.
4. Необходимо создать совместные межпарламентские группы с целью контроля за:
— действиями органов исполнительной власти по реализации Минских соглашений; — эффективностью работы Трехсторонней Контактной Группы в Минске; — соблюдением договоренности о разведении войск и использования запрещенных вооружений; — соблюдением прав граждан, проживающих в зоне военного конфликта; — осуществления других функций парламентского контроля.
5. Необходимо использовать депутатов в работе Трехсторонней Контактной Группы в Минске. Депутаты (каждый со своей стороны) могут оказывать консультационную и методическую помощь представителям сторон конфликта, а также официальным лицам, представляющим Украину и Российскую Федерацию." - Обьяснил Ренат Кузьмин функцию украинского парламента.