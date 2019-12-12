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Евродепутаты поддержали инициативу ОППОПЛАТФОРМЫ о межпарламентском объединении Украина - Россия - Германия - Франция
12.12.2019 12:41

В таких сложных ситуациях, как конфликт на Донбассе, нужно объединять добрую волю всех сторон, независимо от того, откуда она происходит.

Создание межпарламентского объединения Украина - Россия - Германия - Франция для решения конфликта на Донбассе – хорошая инициатива, которую нужно поддержать.

Об этом заявил французский политик, сенатор Стефан Равьер, пишет ZIK.

Евродепутаты поддержали инициативу ОППОПЛАТФОРМЫ о межпарламентском объединении Украина - Россия - Германия - Франция

Комментируя инициативу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука о создании межпарламентского объединения Украина - Россия - Германия - Франция для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, он подчеркнул: в таких сложных ситуациях нужно объединяться.

"Не надо замыкаться в рамках предвзятых представлений.

 

Надо объединять добрую волю всех сторон, независимо от того, откуда она происходит – от партий или государств", – подчеркнул Равьер.

 

Он подчеркнул: поддержит "объединение всех патриотов, граждан европейских наций", следовательно такая инициатива является очень хорошей.

"Ее слышат и поддерживают избранники в разных странах, из разных партий с целью, которую я разделяю, – восстановление мира, чтобы народ мог снова вместе собраться вокруг этого проекта.

 

Следовательно, мы поддерживаем эту инициативу, и я надеюсь, что в стенах Сената сможем принять участие определенным образом в приближении мира.

 

Мы это поддерживаем – избранники Национальной ассамблеи и я как сенатор полностью за.

 

Создаю рамки и желание для участия в этом на своем скромном уровне, потому что дело касается интересов Украины, интересов России, интересов европейских народов", – подчеркнул Стефан Равьер.

Напомним, впервые о целесообразности создания межпарламентских комиссий для урегулирования конфликта на Донбассе заявил нардеп от "ОППОПЛАТФОРМЫ" Ренат Кузьмин.

"Предложения по достижению мира на Донбассе:

 

1. Учитывая, что Украина является парламентско-президентской, а не президентской республикой, и Рада занимает более высокое положение в существующей вертикали власти, чем президент, необходимо, чтобы спикер Рады начал, наконец-то, заниматься этими вопросами. Вместе с депутатским корпусом.

 

2. В Раде должна быть создана соответствующая депутатская комиссия из представителей всех парламентских фракций, которая и должна заняться вопросами урегулирования конфликта.

 

3. Если уж президент Украины общается с президентом России, то и спикеры, и депутаты двух стран должны наладить контакты. Необходимо возобновить межпарламентские связи с Россией и наладить взаимодействие в вопросах урегулирования конфликта.

 

4. Необходимо создать совместные межпарламентские группы с целью контроля за:

— действиями органов исполнительной власти по реализации Минских соглашений;
— эффективностью работы Трехсторонней Контактной Группы в Минске;
— соблюдением договоренности о разведении войск и использования запрещенных вооружений;
— соблюдением прав граждан, проживающих в зоне военного конфликта;
— осуществления других функций парламентского контроля. 

 

5. Необходимо использовать депутатов в работе Трехсторонней Контактной Группы в Минске. Депутаты (каждый со своей стороны) могут оказывать консультационную и методическую помощь представителям сторон конфликта, а также официальным лицам, представляющим Украину и Российскую Федерацию." - Обьяснил Ренат Кузьмин функцию украинского парламента. 

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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