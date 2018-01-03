После ареста любимого Астафьева зажгла в компании новых красавцев: видео По теме: После скандального ареста и суда над женихом, украинская певица Даша Астафьева неожиданно презентовала пикантный клип на песню "Самое главное". Новая работа эпатажной артистки появилась на канале YouTube, передает со ссылкой на . Режиссером видео выступил Константин Гордиенко. В центре сюжета героиня оказывается в окружении элегантных мужчин, которых на экране воплотили танцоры из балета FREEDOM. В видео Астафьева появляется в нескольких эротических видах, одним из которых стал образ культовой актрисы Мэрилин Монро. Большинству фанатов Астафьевой клип понравился, они просто засыпали артистку комплиментами. Смотрите збавбливий клип Астафьевой











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