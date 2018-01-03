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После ареста любимого Астафьева зажгла в компании новых красавцев: видео
03.01.2018 15:19
После ареста любимого Астафьева зажгла в компании новых красавцев: видео По теме:

После скандального ареста и суда над женихом, украинская певица Даша Астафьева неожиданно презентовала пикантный клип на песню "Самое главное".

Новая работа эпатажной артистки появилась на канале YouTube, передает  со ссылкой на .

Режиссером видео выступил Константин Гордиенко.

В центре сюжета героиня оказывается в окружении элегантных мужчин, которых на экране воплотили танцоры из балета FREEDOM. В видео Астафьева появляется в нескольких эротических видах, одним из которых стал образ культовой актрисы Мэрилин Монро.

Большинству фанатов Астафьевой клип понравился, они просто засыпали артистку комплиментами.

Смотрите збавбливий клип Астафьевой







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