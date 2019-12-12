Об этом заявила председатель правления ВОО "Объединение жен и матерей бойцов участников АТО" Наталия Московец во время пресс-конференции "Экономическая адаптация бывших военнослужащих к мирной жизни" в Укринформе.

"Что касается путей решения проблем, которые мы наработали во время двухлетнего проекта - это 5 практических советов. Самое первое из них - это улучшение процесса перехода военнослужащих к гражданской жизни, в том числе сопровождение военнослужащего работниками службы занятости с началом контракта - и до увольнения. Проблема с трудоустройством есть, мы предлагаем ее предупредить. Не бороться с последствиями, а заранее, как только человек пришел на договор, чтобы сразу наладилось сотрудничество с работниками центра занятости", - сообщила представитель ОО.

Среди советов, Московец подчеркнула, в частности, потребность в расширении присутствия украинских военнослужащих в миротворческих миссиях, совершенствовании системы территориальной обороны, проведении отдельной коммуникационной кампании, направленной на улучшение имиджа образа ветерана в обществе, а также привлечении ветеранов в качестве карьерных советников в центры занятости.

Как отмечается, в 2018 и 2019 годах ВОО "Объединение жен и матерей бойцов участников АТО" реализовывало проект "Ветераны от диалога к трудоустройству" при финансовой поддержке Министерства по делам ветеранов Украины.

Проект был направлен на борьбу с последствиями того, что военнослужащие не нашли себя в гражданской жизни.

ВОО "Объединение жен и матерей бойцов участников АТО" работает в Украине с 2014 года. Среди направлений работы - внедрение социальных проектов, адвокатская, а также информационная деятельность (газета "Восток и Запад вместе" и изготовление социальных видео).

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