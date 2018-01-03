В случае пребывания в курортных местах Египта, настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности.

Египет продлил чрезвычайное положение в стране на три месяца в связи с чем украинцев призывают воздержаться от путешествия в эту страну и соблюдать определенные рекомендации, информирует еizvestia.com.

Рекомендации размещены на сайте Консульской службы Украины.

Єгипет продовжив надзвичайний стан у країні на три місяці. Рекомендації громадянам України — актуальні https://t.co/Ed0CwILFsQ Консул: +2 01000039648. pic.twitter.com/d5RDu7DiPX — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 3 января 2018 г. Читайте: В Крыму "посчитали цыплят": На полуострове очередной туристический антирекорд

«Учитывая принятие парламентом Арабской Республики Египет решения об очередном продлении в Египте на три месяца чрезвычайного положения, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в течение действия в государстве чрезвычайного положения и, если это вероятно, воздержаться без крайней необходимости от поездок в это государство, в т.ч. с туристической целью», — говорится в сообщении.

Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, рекомендовано учесть имеющиеся риски дальнейшего пребывания на территории этого государства и неуклонно придерживаться следующих советов:

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— не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил;

— проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережье Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова ( курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

В случае пребывания в курортных местах Египта, настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности.

В случае острой необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, гражданам следует сообщать об этом администрации отеля, родным или представителям туроператора.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни и здоровью во время пребывания на территории Египта, рекомендуется гражданам Украины немедленно обращаться в Посольство Украины в Египте по телефону: +201000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua или на «горячую линию» МИД: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

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