Слишком много сил, которые можно было бы бросить на подавление протестов в Иране, находятся в Ираке и Сирии, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" украинский журналист, военный корреспондент, работающий в горячих точках Ближнего Востока, Юрий Мацарский. Мацарский: Люди не могут понять, за что их соотечественники погибают в других странах Фото: Юрий Мацарский / Facebook "Если иранский народ победит, нынешние события можно будет назвать революцией. Если же ничего у них не получится, то это станет неудавшейся попыткой переворота. На данный момент я вижу, что власти Ирана растеряны и напуганы происходящим. Протестами охвачены более полусотни городов. И власти не были готовы к тому, что акции пройдут по всей стране. Нынешние события в Иране вполне могут стать крахом исламской республики. Ведь там до сих пор ислам является единственной идеологией государства. Теоретически протестующие в Иране могли бы разойтись, но власти допустили убийство ряда митингующих. Причем убитыми оказались курды. А в Иране, так же, как в Ираке и Сирии, процветает курдский сепаратизм. Это большая проблема. К тому же, протест поддержали и арабы. Момент истины может настать в любое время", – отметил Мацарский.По его мнению, иранские власти будут искать помощи в РФ."Ирану по большому счету не к кому обратиться за помощью, кроме как к России. Он окружен странами, которые смотрят на него с большим недоверием. США и Европа также поддерживают как раз протестующих. В частности, они могут оказать им дипломатическую и финансовую помощь. Как будут действовать иранские власти, непонятно. Ведь слишком много сил, которые можно было бы бросить на подавление протестов в Иране, находятся в Ираке и Сирии. Отчасти это стало причиной протестов, так как огромное количество людей и денег направлено в другие страны. К тому же, за последние несколько месяцев Иран получил несколько тысяч гробов с молодыми парнями, погибшими в Сирии и Ираке. Кому такое понравится? Люди не могут понять, за что их соотечественники погибают в других странах", – подчеркнул журналист.Он не исключает, что власти Ирана временно будут сотрудничать с Турцией."В Иране есть элитный спецназ, призванный защищать то, что в других странах называется конституционным строем. Это не просто спецназ – они отыгрывают серьезную роль в бизнесе. Они понимают, что в случае поражения потеряют все: банковский сектор, производство и так далее. Это те самые люди, которые будут готовы открыть огонь по протестующим. Уступки властей сейчас довольно несущественные. По сути, это подачки протестующим. В нынешних условиях власти Ирана будут искать помощи, где только вероятно. Даже у Турции. Как минимум, у них есть общая проблема – курдский сепаратизм. На время иранские и турецкие власти могут забыть о разногласиях. Хотя вообще они довольно непримиримые ребята", – резюмировал Мацарский.28 декабря 2017 года в Иране начались самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. 30 декабря в столице Ирана Тегеране протестующие пытались штурмовать государственные здания.31 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что граждане страны могут свободно выражать свое недовольство, но призвал избегать насилия.За время протестов погибли 23 человека. Силовики задержали 450 протестующих. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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