Экс-президент Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады, комментируя законопроект об особом статусе Донбасса, заявил, что ему "54 года и он не...". Об этом он заявил на заседании Верховной Рады 12 декабря, пишет УП .

"Мне 54 года и я не... Ну в целом вы поняли откуда пошла команда о возбуждении такого уголовного дела (речь идет о деле о возможной госизмене при подписании минских соглашений - Ред.)", - сказал Порошенко.

Таким образом, Порошенко отреагировал на уголовное дело ГБР по поводу его возможной госизмены в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров по содержанию документа "Комплекс мероприятий, направленных на выполнение минских соглашений".

По его словам, "Европайська солидарность" имеет массу причин, чтобы не голосовать за законопроект о продлении особого статуса Донбасса, однако часть его поддержит.

"Путин мечтает об отклонении этого закона, голосование "за" помогает нашей армии и нашему государству держать оборону с меньшими потерями, голосование "за" дает возможность украинским дипломатам продолжить свою работу за сохранение коалиции. Мы - государственники, мы не меняем принципы, следовательно мы голосуем за продление действия этого закона", - сказал он.

На видео, которое опубликовал позднее Порошенко в Facebook он заявил журналистам, что завершилось голосование закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которое "показало: фейки, что наша политическая сила якобы препятствует миру, были полностью опровергнуты. Наша позиция абсолютно ответственна и государственническая".

"Несмотря на бешеную критику Минских соглашений, несмотря на результаты Парижского саммита, где отдельные вещи нас разочаровали, как вот включения к итоговому коммюнике навязанной Путиным формулы Штайнмайера, несмотря на отсутствие в повестке дня дорожной карты имплементации Минских соглашений с обязательным компонентом безопасности, несмотря на отсутствие позиции по миротворцам ООН - несмотря на отсутствие всех этих вещей в решении Парижского коммюнике, мы твердо остаемся приверженцами Минских соглашений", - заявил Порошенко.

В 2014 году с подписания комплекса Минских соглашений нам удалось остановить русское наступление, спасая государство и разрушив проект "Новороссия" или "Малороссия", заявил экс-президент.

"Мы выиграли время в условиях отсутствия резервов и армии", - отметил он. "Украина должна выступать по крайней мере наружу единым фронтом. Не дискредитируя друг друга. Внутри дискуссии должны быть откровенными, мы должны вырабатывать согласованную позицию. Потому что планы Путина - разрушить Украину. Поэтому не надо верить Путину и не надо его бояться", - заявил Порошенко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира