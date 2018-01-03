Четверо харьковчан получили награды за помощь в обезвреживании злоумышленника

Трое сотрудников "Укрпочты" и частный предприниматель получили наградные часы за помощь полиции в обезвреживании Владимира Безуха, взявшего их в заложники в отделении "Укрпочты" в Харькове 30 декабря 2017 года.

Как сообщает в среду отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, приказом Министерства внутренних дел операторы отделения "Укрпочты" Анна Коропец и Елена Лукьяненко, а также начальник отделения Виктория Мущир награждены женскими часами, а частный предприниматель Алексей Маврин награжден мужскими часами.

"Руководство МВД, Нацполиции и областного главка рады приветствовать этих мужественных людей, которые 30 декабря оказались в зоне опасности. Они действительно проявили гражданскую позицию - были все время с нами на связи, рассказывали обо всем, что происходило за стенами отделения "Укрпочты", передавали важную информацию. Эти люди пережили страшные моменты своей жизни, но они стойко все выдержали, оказали ценную помощь полиции. Мы выражаем им искреннюю благодарность и гордимся их поступком", - сказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех во время церемонии награждения в среду.

Полицейские, участвовавшие в спецоперации по освобождению заложников, получили нагрудные знаки "За отвагу в службе".

Как сообщалось, днем 30 декабря 2017 года мужчина забаррикадировался в отделении "Укрпочты" в Харькове, взяв в заложники 9 человек (3 сотрудников "Укрпочты" и 6 посетителей, между которых было двое детей).

Вечером того же дня все заложники были освобождены, а мужчина задержан. Ему объявлено подозрение в совершении уголовного производства по ч.2 ст.147 Уголовного кодекса Украины (захват и содержания лиц в качестве заложников).

31 декабря Киевский районный суд г.Харькова избрал В.Безуху меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.