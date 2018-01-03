По итогам I квартала 2018 года Кабинет министров Украины может еще раз повысить размер минимальной зарплаты. Такое заявление сделал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает его пресс-служба.

"С 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы составляет 3 723 грн. Но в законе о Государственном бюджете Украины зафиксировано, что по итогам I квартала мы должны вернуться к этому вопросу и рассмотреть возможность дальнейшего повышения размера минимальной зарплаты", - сказал он.

Также вице-премьер-министр Украины добавил, что для подобного шага должны быть экономические предпосылки.

"Мы должны нарастить темпы роста экономики и получить дополнительный ресурс в Государственный бюджет. Ведь решение о повышении размера зарплат должно быть, прежде только, экономически обоснованным", - подчеркнул Розенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличивается на 523 гривен - до 3723 гривен.

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