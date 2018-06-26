Июнь для оккупированного Крыма начался с того, что сначала в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах был введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, а на прошлой неделе уже и в Джанкойском и Красноперекопском районах.

Собственно, то о чем так много писали, в том числе и я, претворяется в реальность – полуостров принимает свой первозданный облик высушенного солончака. Без поставок воды по Северо-Крымскому каналу днепровской воды, Крым довольно быстро теряет свой обыкновенный и привлекательный для многих облик, который сформировался за десятилетия. Но, даже не об этом речь.

Дело в том, что оккупационные власти явно лукавят, объявив чрезвычайное положение в вышеназванных районах. Такая мысль возникает, поскольку ещё в мае поступала информация о засухе в Роздольненском районе, где сухие посевы выкашивались на солому. Аналогично в Черноморском и Кировском районах.

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А потому, засуха ещё не сказала свое последнее слово в этом сезоне и если оккупантам хватит смелости, они объявят о чрезвычайном положении ещё как минимум в 4 районах полуострова. При этом Сакский и Белогорский районы, если в этом году ещё смогут выйти из “сезона” с приемлемыми потерями, то в 2019-м они однозначно окажутся в зоне риска, а попавшие в этом году в эту зону, в следящем уже будут в зоне катастрофы.

Зато, хотя бендеровцы по улицам Севастополя не ездят и не расстреливают всех говорящих по-русски как в… А, собственно, как где?

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