|Спасатели предупреждают о лавинной опасности на Закарпатье и Ивано-Франковской
|03.01.2018 15:23
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При обследовании лавинных очагов выявлено восхождение мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы ТемнатикСиноптики предупреждают, что на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительное снiголавинна опасность.
Об этом сообщает пресс-служба ДСНС .
"По данным Укргидрометцентра, 3 января, в связи со снегопадами, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительное снiголавинна опасность (3 уровень)" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что при обследовании лавинных очагов выявлено восхождение мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик.
"Высота отрыва 1050 м над уровнем моря, объемом 12500 кубических метров. Ориентировочная дата восхождение 31 декабря 2017 Убытки нет» , - информирует пресс-служба.
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