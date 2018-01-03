При обследовании лавинных очагов выявлено восхождение мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС .

"По данным Укргидрометцентра, 3 января, в связи со снегопадами, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительное снiголавинна опасность (3 уровень)" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что при обследовании лавинных очагов выявлено восхождение мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик.