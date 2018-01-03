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Спасатели предупреждают о лавинной опасности на Закарпатье и Ивано-Франковской
03.01.2018 15:23
Спасатели предупреждают о лавинной опасности на Закарпатье и Ивано-Франковской
При обследовании лавинных очагов выявлено восхождение мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик
Синоптики предупреждают, что на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительное снiголавинна опасность.
Спасатели предупреждают о лавинной опасности на Закарпатье и Ивано-Франковской

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС .

"По данным Укргидрометцентра, 3 января, в связи со снегопадами, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительное снiголавинна опасность (3 уровень)" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что при обследовании лавинных очагов выявлено восхождение мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик.

"Высота отрыва 1050 м над уровнем моря, объемом 12500 кубических метров. Ориентировочная дата восхождение 31 декабря 2017 Убытки нет» , - информирует пресс-служба.

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