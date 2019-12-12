InformNapalm выложил фотодоказательства присутствия на Донбассе современных российских комплексов радиоэлектронной борьбы.

Волонтерское общество напоминает, что в конце ноября – начале декабря наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали и отразили в своих отчетах российские станции РЭБ Р-330Ж "Житель", модификацию Р-934 и СБ-636 "Свет-КУ". Соответствующие сообщения были опубликованы в публичной части отчета СММ ОБСЕ за 28 ноября и 7 декабря.

Аналитики международного волонтерского сообщества InformNapalm сравнили полученные фото с указанными образцами российской техники и подтверждают, что с высокой степенью вероятности именно станции РЭБ Р-330Ж "Житель", Р-934 и СБ-636 "Свет-КУ" в очередной раз были замечены на Донбассе. Российские военные пытались их спрятать под маскировочными сетками, но характерные элементы станций на фото узнаваемы, отметили в волонтерском сообществе.

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