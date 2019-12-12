Нардепы нового созыва решили воссоздать Высшую следственную комиссию, как у их предшественников.

Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг, 12 декабря, создала временную следственную комиссию для осуществления контроля над расследованиями нападений на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Такое решение поддержали 347 нардепов.

Возглавил ВСК нардеп от Слуги народа Игорь Васылив, заместителем стала Соломия Бобровская от Голоса.

Согласно пояснительной записке, целью ВСК является проверка сведений и выяснение состояния расследования нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

Среди основных задач ВСК проведение проверки сведений о нападении на Гандзюк и других общественных активистов; проведение проверки хода расследования правоохранительными органами Украины нападений на общественных активистов; становление, сбор информации о фактах нападений на активистов; инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.

Напомним, Рада предыдущего созыва также создавала аналогичную комиссию.

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