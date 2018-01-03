Ее появление может помешать США оказывать давление на экономику России.

Российские власти приняли решение о разработке национальной криптовалюты для обхода международных финансовых санкций, информирует еizvestia.com.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных российских чиновников, пожелавших остаться неназванными.

По информации издания, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать национальную электронную валюту – «крипторубль». Новое платежное средство должно позволить совершать операции в рублях в обход санкций, ограничивающих привлечение средств в российскую экономику.

По сведениям издания, Россия пока еще далека от выпуска собственной криптовалюты, однако ее появление может помешать США оказывать давление на экономику России.

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Ранее американские регуляторы предупредили инвесторов, что цифровая валюта подпадает под федеральные финансовые правила, все сделки с помощью криптовалюты отслеживаются компетентными органами.

Находящиеся под западными санкциями Россия и Иран рассматривают криптовалюты в качестве важного элемента противодействия финансовым механизмам сдерживания.

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