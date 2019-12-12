Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"12 декабря в Украине облачно с прояснениями. Без осадков, ночью и утром на Левобережье туман. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​на юге и западе страны кое-где порывы 15-20 м/с. Температура 0-5 ° тепла, на Закарпатье, юге Одесчины и в Крыму до 8 °", - отмечается в сообщении.

В Киеве и области 12 декабря без осадков, но облачно. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем ​​3-5 °, по области днем ​​0-5 ° тепла.

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