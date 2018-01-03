Нападение на мечеть произошло в северо-восточной части Нигерии –
эпицентре конфликта между правительственными войсками и
террористической группировкой "Боко Харам". Жертвами теракта стали
11 человек Фото: ЕРА (архив) Агентство отмечает, что набег
произошло в северо-восточной части страны – эпицентре конфликта
между правительственными войсками и террористической группировкой
"Боко Харам".Взрыв произошел во время утренней молитвы 3 января.
Очевидцы утверждают, что здание мечети полностью
разрушено.Ответственность за набег никто на себя не взял, но, как
пишет Reuters, набег похоже на акцию "Боко Харам".В Нигерии с 2009
года радикальные исламисты из "Боко Харам" ведут вооруженную борьбу
против правительства. Их цель – создание шариатского
государства в Западной Африке.В марте 2015 года группировка
присоединилась к террористической организации "Исламское
государство".
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