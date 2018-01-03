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В Нигерии смертник взорвал себя в мечети, 11 погибших
03.01.2018 15:29
Нападение на мечеть произошло в северо-восточной части Нигерии – эпицентре конфликта между правительственными войсками и террористической группировкой "Боко Харам". Жертвами теракта стали 11 человек Фото: ЕРА (архив) Агентство отмечает, что набег произошло в северо-восточной части страны – эпицентре конфликта между правительственными войсками и террористической группировкой "Боко Харам".Взрыв произошел во время утренней молитвы 3 января. Очевидцы утверждают, что здание мечети полностью разрушено.Ответственность за набег никто на себя не взял, но, как пишет Reuters, набег похоже на акцию "Боко Харам".В Нигерии с 2009 года радикальные исламисты из "Боко Харам" ведут вооруженную борьбу против правительства. Их цель – создание шариатского государства в Западной Африке.В марте 2015 года группировка присоединилась к террористической организации "Исламское государство".

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