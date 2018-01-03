Об этом говорится в опубликованном в издании "Голос Украины" законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" (законопроект №6776-д), пишет " Интерфакс-Украина ".

Так, только с 1 января 2019 вступят в силу ограничения на безналоговых пересылки товаров из-за границы физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях - не более трех в течение календарного месяца суммарной стоимостью до 150 евро.

Начиная с четвертой посылки, такие посылки будут облагаться НДС (20%), пошлиной (10%) и акцизом.

Однако изменения правил беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже ​​суммой до 150 евро (в аэропортах - до 1000 евро) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине более суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов, вступили в силу 1 января 2018 года.

Согласно изменениям, при более частом въезде без налогов можно ввезти товары на сумму лишь в 50 евро.