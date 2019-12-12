12 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Украине кое-где туман и до 5° тепла • InformNapalm показал новейшие российские комплексы РЭБ на Донбассе • Как легче вернуться на "гражданку": эксперты дали советы военным • В Тихом океане затонула российская подводная лодка "Чита" • Россия боится вести переговоры по Крыму – Кулеба • Соколовская: Ориентир прожиточного минимума - не менее 40% от средней зарплаты • 9-летний вундеркинд оставляет бакалавриат ради докторантурывсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: образование, дети, Черкассы, отцовство, семья, социальная работа, переселенцы, социальная ответственность. 12 декабря 51образование, дети, Черкассы, отцовство, семья, социальная работа, переселенцы, социальная ответственность. Переселенець з Луганська Віталій Андрієць організував у Черкасах курси теслярства для хлопчиків, що виховуються без батька. Він не просто навчає їх тримати пилку та забивати цвяхи, а й виховує в них відповідальність, самодисципліну та повагу до жінок. Фоторепортажи Популярные теги Россия, транспорт, зима, фотоподборки, уикенд, полиция, мода, Донбасс, история, церковь, дети, портрет, оккупация, общество, учения, заводы, политика, фотографы, беспорядки, город, ВМС, культура, Майдан, досуг, военная техника, Александр Зубко, Нацгвардия, протесты, ВСУ, акции, фестивали, Порошенко, музыка, люди, корабли, юмор, Верховная Рада, суд, политики, война, милиция, технологии, дизайн, Дмитрий Дятлов, живопись, путешествия, Одесса, архитектура, выставки, тест-драйв, традиции, фотопроект, вера, праздники, катастрофы, Шахтер, США, фотография, автомобили, стихийные бедствия, женщины, Львів, самолеты, искусство, солдат, фотоконкурсы, пейзажи, депутаты, бизнес, джаз, туризм, природа, Динамо, соревнования, концерты, Львов, животные, ЗСУ, Карпаты, Сергей Смоленцев, АТО, Путин, парады, экология, #Євромайдан, спорт, НАТО, мир, футбол, выборы, авиация, Киев, Саакашвили, знаменитости, марш, кошки, митинги, цирк, столкновения, аннексия Крыма Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Россия, транспорт, зима, фотоподборки, уикенд, полиция, мода, Донбасс, история, церковь, дети, портрет, оккупация, общество, учения, заводы, политика, фотографы, беспорядки, город, ВМС, культура, Майдан, досуг, военная техника, Александр Зубко, Нацгвардия, протесты, ВСУ, акции, фестивали, Порошенко, музыка, люди, корабли, юмор, Верховная Рада, суд, политики, война, милиция, технологии, дизайн, Дмитрий Дятлов, живопись, путешествия, Одесса, архитектура, выставки, тест-драйв, традиции, фотопроект, вера, праздники, катастрофы, Шахтер, США, фотография, автомобили, стихийные бедствия, женщины, Львів, самолеты, искусство, солдат, фотоконкурсы, пейзажи, депутаты, бизнес, джаз, туризм, природа, Динамо, соревнования, концерты, Львов, животные, ЗСУ, Карпаты, Сергей Смоленцев, АТО, Путин, парады, экология, #Євромайдан, спорт, НАТО, мир, футбол, выборы, авиация, Киев, Саакашвили, знаменитости, марш, кошки, митинги, цирк, столкновения, аннексия КрымаВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Переселенець з Луганська Віталій Андрієць організував у Черкасах курси теслярства для хлопчиків, що виховуються без батька. Він не просто навчає їх тримати пилку та забивати цвяхи, а й виховує в них відповідальність, самодисципліну та повагу до жінок. 12.12.2019



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