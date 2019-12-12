Виховати чоловіка: «Мудрий тесля» для хлопчиків-безбатченків
12.12.2019 14:07
12 декабря
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Переселенець з Луганська Віталій Андрієць організував у Черкасах курси теслярства для хлопчиків, що виховуються без батька. Він не просто навчає їх тримати пилку та забивати цвяхи, а й виховує в них відповідальність, самодисципліну та повагу до жінок.