Власти ФРГ оставляют за собой право на ответные меры в связи с высылкой германских дипломатов из России.

В МИД Германии считают необоснованной высылку двух своих дипломатов из России. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 12 декабря.

«Федеральное правительство с сожалением приняло к сведению решение российских властей объявить двух сотрудников немецкого посольства в Москве персона нон грата. Это дает неверный сигнал и лишено оснований», – говорится в заявлении.

Кроме того, по сообщению агентства Bloomberg, власти ФРГ предупреждают, что оставляют за собой право на ответные меры в связи с высылкой германских дипломатов из России.

Также отмечается, что в Берлине вновь призвали Москву сотрудничать в расследовании убийства в Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Ранее в четверг стало известно, что Россия высылает двух сотрудников посольства ФРГ в Москве. Таким стал ответ МИД России на решение выслать из Германии двоих российских дипломатов в свете дела об убийстве Хангошвили. В ФРГ утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но она с августа последовательно не предоставляла информацию.

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