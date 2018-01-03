Лидер авторынка Украины Toyota в 2017г нарастила продажи на 26%

Продажи новых легковых автомобилей марки Toyota, которая в 2017 году, как и годом ранее, стала лидером автомобильного рынка Украины, выросли на 26% по сравнению с 2016 годом, до 9,696 тыс. ед. при росте авторынка в целом на 25% до 82,3 тыс. автомобилей, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Согласно сообщению, в течение года Toyota лидировала в девяти из двенадцати месяцев, а три месяца на эту позицию выходила марка Renault, которая по итогам года заняла вторую строчку рейтинга с результатом 8,671 тыс. зарегистрированных авто и приростом в 36%.

На третьем месте, как и в прошлом году, Volkswagen, автомобили которого выбрали 6,525 тыс. автомобилистов, а прирост продаж составил 30%.

Четвертую и пятую позицию заняли Skoda с 5,675 тыс. проданных авто ("плюс" 37%) и KIA (5,32 тыс. авто на 34% больше).

Таким образом, пятерка лидеров рынка не изменилась по сравнению с прошлым годом.

По данным ассоциации, в десятку наиболее продаваемых марок вошли: Hyundai – 4,356 тыс. шт. ("плюс" 28%); Nissan – 4,324 тыс. шт. (рост 26%); Ford – 3,524 тыс. шт. (на 2% меньше); Mercedes-Benz – 2,897 тыс.шт. ("плюс" 18%) и BMW – 2,832 тыс. шт. ("минус" 8%).

Между тем, по данным AUTO-Consulting, вторая пятерка лидеров выгладит иначе - Hyundai – 4,283 тыс. авто ( в 2016 году – 7 место в рейтинге), Nissan – 4,25 тыс. (8 место в 2016 году), а на восьмое место с шестого откатился Ford с 3,333 тыс. проданных авто.

На девятую строчку текущего года эксперты вывели Mazda, дилеры которой продемонстрировали 15%-ый рост продаж, на десятую – BMW, а Mercedes-Benz, как и годом ранее, занял 12-ю строчку.

Во второй десятке рейтинга наиболее заметен успех узбекского бренда Ravon, поднявшегося с 30 места в 2016 году на 14-е с ростом продаж в 8,3 раза до 2,366 тыс. авто.

"Практически весь год рынок легковых авто демонстрировал положительную динамику относительно 2016 года. Такой тренд был заложен уже в начале года, когда январские регистрации продемонстрировали прирост на 51%. Только в ноябре спрос на новые легковые автомобили показал меньший результат (на 0,7%) чем годом ранее", - отмечают в "Укравтопроме".

В свою очередь, эксперты AUTO-Consulting отмечают, что год оказался очень успешным для операторов авторынка несмотря на существенную конкуренцию с потоками подержанного импорта, которые выросли также значительно.

"Поставки б/у автомобилей сильно сказались на сегменте бюджетных авто, в первую очередь китайских брендов. Страдали от этой конкуренции также ЗАЗ и Lada. А вот средний ценовой сегмент, а особенно авто премиальных брендов, покупатели которых привыкли к новым автомобилям, и стали драйверами роста авто продаж", - констатируют в AUTO-Consulting.

Как сообщалось, AUTO-Consulting оценивает рынок легковых авто в 2017 году в 80,271 тыс. авто с приростом на 24,5% к 2016 году.

В 2016 году авторынок по данным AUTO-Consulting вырос на 39% по сравнению с 2015 годом – до 64,478 тыс. ед., "Укравтопром" оценил прирост в 41% - до 65,562 тыс. ед.