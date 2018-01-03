|Гайтана впервые показала отца своей дочери
|03.01.2018 15:34
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Популярная украинская исполнительница , которая этим летом впервые стала мамой, опубликовала в сети редкий кадр.
На праздничном фото, которое певица разместила в своем Instagram, запечатлен супруг певицы - саунд-продюсер Алекс Смарт и их маленькая дочь Сапфир-Николь, пишет со ссылкой на .
Нежный снимок счастливого отца и малышки в шапках Санта-Клауса растрогал поклонников.
clever_hel Бог мой, красота какая!!
sveta.nesuk Какие милые!!!!
rijulya7С Новым годом!!! Всего наилучшего!!! Фото просто класс - супер!!!
Отметим, что ранее певица не показывала в соцсетях своего возлюбленного. Правда, на одном из видео поклонники могли услышать его голос.
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