Популярная украинская исполнительница , которая этим летом впервые стала мамой, опубликовала в сети редкий кадр.

На праздничном фото, которое певица разместила в своем Instagram, запечатлен супруг певицы - саунд-продюсер Алекс Смарт и их маленькая дочь Сапфир-Николь, пишет со ссылкой на .

Нежный снимок счастливого отца и малышки в шапках Санта-Клауса растрогал поклонников.

clever_hel Бог мой, красота какая!!

sveta.nesuk Какие милые!!!!

rijulya7С Новым годом!!! Всего наилучшего!!! Фото просто класс - супер!!!

Отметим, что ранее певица не показывала в соцсетях своего возлюбленного. Правда, на одном из видео поклонники могли услышать его голос.

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