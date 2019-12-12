В российском Мурманске загорелся авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов. Возгорание произошло в первом энергоотсеке, на второй палубе. Там шли ремонтные работы. Об этом сообщают российские СМИ.

Площадь пожара составляет 120 квадратных метров. Возгорание характеризуется сильным задымлением. Горят кабели, очаг возгорания скрыт за дымом.

Спасатели эвакуировали 6 человек, 3 из них пострадали. У двух человек - отравление, у одного - черепно-мозговая травма.

По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за сварочных работ.

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