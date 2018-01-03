В сети обнародовали фото разрушенного в результате обстрелов незаконных террористических вооруженных формирований ДНР крупнейший железнодорожный узел в Дебальцево.

Снимки обнародовал блогер @zapadenskiy.

«Ну, был когда-то, еще до прихода «русских освободителей». А теперь…» — написал он.

В свою очередь местные жители вспоминают время, когда этот узел работал.

«Каждые три минуты отправляли состав», — уточняют они.

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