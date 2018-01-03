|Последний аргумент РФ? — блогер
|03.01.2018 15:35
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Какое оружие, в преддверии новых санкций от США, осталось у РФ, как инструмент для переговоров?
1. Ядерное оружие. Но к ядерной войне РФ еще неготова. Она готовится, проводит учения как ядерной триады так и населения(вспомните все эти массовые минирования городов с эвакуацией многих тысяч),но еще пока нет.
2. Кибер атаки. Рф показало, что может быть относительно эффективно на этом поле. Правда теперь работают все спецслужбы США и Европы для противодействия. Поэтому, тут больше не будет эффекта неожиданности.
2. Теракты. Огромная агентура и возможность вербовать смертников в исламских странах, через близкие к кгб организации, наличие достаточного ресурса для подобных мероприятий, а главное, полное безразличие к человеческой жизни. Взорвать кастрюли на рынке или коробку из под торта в детском саду — им плевать.
Думаю, что в ближайшее время, месяца три-четыре мы услышим о новых терактах.
Тут и есть слабость демократии, — думает диктатура.
Бессмысленные убийства без причин и алгоритма, со случайным выбором мест и жертв. Демонстрация, что власти бессильны. Социально-политическая дестабилизация.
К такой войне Западный мир еще не готов, как показал прошлый год.
Уж больно бесценна человеческая жизнь на Западе и полностью обесценена в РФ.
Воистину война парадигм, цивилизаций, добра и зла, культа жизни и культа смерти.
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