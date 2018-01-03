|Пассажир самолета решил покинуть самолет раньше времени и вышел через крыло
|03.01.2018 15:37
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В испанском аэропорту Малаги пассажир самолета Ryanair не дождался выхода из самолета и принял решение воспользоваться запасным выходом, чтобы выйти на крыло. Об этом сообщает BBC.
Рейс из Лондона задержался на один час, а после этого пассажиров еще приблизительно полчаса не выпускали из самолета.
Очевидец рассказал, что выходец из Польши вдруг открыл запасную дверь, сказав: "Я выхожу через крыло". Мужчина некоторое время просидел на крыле до того, как его уговорили возвратиться в салон. Затем его задержала служба безопасности аэропорта.
Также отмечается, что мужчина сначала разложил свой багаж, а затем сел на краю крыла.
Еще один пассажир сообщил, что мужчина страдал от астмы, следовательно ему был необходим свежий воздух, однако его отказывались выпустить подышать.
"Я разговаривал с ним во время полета, несколько раз он использовал свой ингалятор. Он также принимал лекарства перед самым вылетом", - сказал он.
Один из представителей авиакомпании назвал этот поступок нарушением правил безопасности в аэропорту.
"Полиция аэропорта Малаги немедленно арестовала пассажира, и поскольку это было нарушением испанских правил безопасности, то им занимаются испанские власти", - объяснил он.
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