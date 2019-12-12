Транзит газу: про що Зеленський і Путін домовились у Парижі?
12.12.2019 14:44
12 декабря
RSS
PDA
Mobile
Facebook
Бизнес
Колонки
Кабинет директора
Жизнь и Стиль
Фото и Видео
Объявления
ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ
НОВОСТИ ДНЯ: В Мурманске горит крейсер Адмирал Кузнецов, трое пострадавших • В Украине кое-где туман и до 5° тепла • InformNapalm показал новейшие российские комплексы РЭБ на Донбассе • Как легче вернуться на "гражданку": эксперты дали советы военным • В Тихом океане затонула российская подводная лодка "Чита" • Россия боится вести переговоры по Крыму – Кулеба • Соколовская: Ориентир прожиточного минимума - не менее 40% от средней зарплатывсе новости дня