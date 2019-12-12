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Транзит газу: про що Зеленський і Путін домовились у Парижі?
12.12.2019 14:44
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    12.12.2019 179 Метки:  Путин, газ, Нафтогаз, Газпром, переговоры, нормандская четверка, Зеленский, транзит газа.

    12 декабря

    9 грудня під час нормандської зустрічі Володимир Зеленський та Володимир Путін поговорили серед іншого про транзит газу. Про що вони домовились?

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