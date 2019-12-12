12 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Мурманске горит крейсер Адмирал Кузнецов, трое пострадавших • В Украине кое-где туман и до 5° тепла • InformNapalm показал новейшие российские комплексы РЭБ на Донбассе • Как легче вернуться на "гражданку": эксперты дали советы военным • В Тихом океане затонула российская подводная лодка "Чита" • Россия боится вести переговоры по Крыму – Кулеба • Соколовская: Ориентир прожиточного минимума - не менее 40% от средней зарплатывсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Путин, газ, Нафтогаз, Газпром, переговоры, нормандская четверка, Зеленский, транзит газа. 12 декабря 179Путин, газ, Нафтогаз, Газпром, переговоры, нормандская четверка, Зеленский, транзит газа. 9 грудня під час нормандської зустрічі Володимир Зеленський та Володимир Путін поговорили серед іншого про транзит газу. Про що вони домовились? Фоторепортажи Популярные теги Саакашвили, цирк, экология, война, столкновения, Львів, соревнования, Киев, политика, традиции, выставки, музыка, Майдан, учения, фотографы, ВСУ, уикенд, беспорядки, спорт, Путин, мир, политики, футбол, Верховная Рада, бизнес, заводы, военная техника, живопись, кошки, милиция, самолеты, митинги, юмор, Нацгвардия, ВМС, пейзажи, депутаты, тест-драйв, фотоподборки, авиация, США, люди, протесты, #Євромайдан, суд, фотопроект, город, автомобили, Донбасс, Сергей Смоленцев, фестивали, портрет, выборы, туризм, корабли, культура, Александр Зубко, оккупация, аннексия Крыма, досуг, ЗСУ, Россия, джаз, путешествия, Порошенко, фотография, солдат, знаменитости, зима, НАТО, фотоконкурсы, искусство, Дмитрий Дятлов, катастрофы, парады, концерты, Одесса, транспорт, вера, дизайн, праздники, Динамо, марш, мода, женщины, дети, животные, стихийные бедствия, Львов, церковь, история, Шахтер, природа, акции, архитектура, общество, технологии, полиция, Карпаты, АТО Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Саакашвили, цирк, экология, война, столкновения, Львів, соревнования, Киев, политика, традиции, выставки, музыка, Майдан, учения, фотографы, ВСУ, уикенд, беспорядки, спорт, Путин, мир, политики, футбол, Верховная Рада, бизнес, заводы, военная техника, живопись, кошки, милиция, самолеты, митинги, юмор, Нацгвардия, ВМС, пейзажи, депутаты, тест-драйв, фотоподборки, авиация, США, люди, протесты, #Євромайдан, суд, фотопроект, город, автомобили, Донбасс, Сергей Смоленцев, фестивали, портрет, выборы, туризм, корабли, культура, Александр Зубко, оккупация, аннексия Крыма, досуг, ЗСУ, Россия, джаз, путешествия, Порошенко, фотография, солдат, знаменитости, зима, НАТО, фотоконкурсы, искусство, Дмитрий Дятлов, катастрофы, парады, концерты, Одесса, транспорт, вера, дизайн, праздники, Динамо, марш, мода, женщины, дети, животные, стихийные бедствия, Львов, церковь, история, Шахтер, природа, акции, архитектура, общество, технологии, полиция, Карпаты, АТОВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи 9 грудня під час нормандської зустрічі Володимир Зеленський та Володимир Путін поговорили серед іншого про транзит газу. Про що вони домовились? 12.12.2019



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