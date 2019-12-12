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Возле Офиса президента устанавливают каток
12.12.2019 14:55
В Киеве у входа в Офис президента устанавливают каток
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
устанавливают
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