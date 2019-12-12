«Христова невеста»: во Львове девушка символически обручилась с Иисусом. Обряд снимал свадебный фотограф
12.12.2019 15:03
«Христова невеста»: во Львове девушка символически обручилась с Иисусом. Обряд снимал свадебный фотограф
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12.12.2019
Львів, Україна
birdinflight.com
513
Метки: свадьбы, церковь, общество, Львів, монахи, христианство, обряды.
«Христова невеста»: во Львове девушка символически обручилась с Иисусом. Обряд снимал свадебный фотограф
«Христовыми невестами» обычно называют монахинь, так как после пострига они соблюдают обет безбрачия и служат только Богу. Львовский фотограф снял обряд «обручения» девушки с Иисусом Христом и поделился снимками в фейсбуке. Неожиданно его пост стал популярен и поднял дискуссию о монашестве в современном мире. В начале декабря свадебный фотограф из Львова Михаил Балушка запечатлел обряд пострига в монахини и опубликовал снимки в фейсбуке. На них девушка одета в свадебное платье и готовится стать «невестой Христовой». За несколько дней постом поделились почти две тысячи человек. Некоторые в комментариях желали героине фотографий крепости духа, другие писали, что невеста выглядит несчастной. Кроме того, несколько пользователей дали ссылки на статьи местных изданий, где сказано, что католический священник-традиционалист Василий Ковпак, который проводил обряд, был отлучен от Украинской греко-католической церкви еще в 2007 году. Венчание во Львове — не первый случай заключения брака без жениха. Год назад BBC рассказала историю американки Джессики Хейс, которая символически вышла замуж за Иисуса и стала «посвященной девой». Как отмечает издание, в таких случаях невеста дает обет пожизненного целомудрия и отказывается от сексуальных и романтических отношений. После церемонии Джессика продолжила светскую жизнь, но посвятила себя Христу. По информации BBC, в 2018 году в мире насчитывалось более четырех тысяч «посвященных дев». На фотографиях Михаила Балушки видно, что у львовянки отрезали прядь волос в знак ее принадлежности к церкви, как полагается во время пострига. После этого девушка сменила свадебное платье на монашеское облачение. Как и Джессика Хейс, в какой-то момент она легла перед алтарем лицом вниз. Балушка является прихожанином той же церкви, что и героиня его снимков. По словам Михаила, она ведет христианский образ жизни. Фотограф узнал, что девушка собирается принять постриг, и решил запечатлеть этот обряд. Автор выложил снимки в фейсбук с разрешения семьи, но не ожидал, что в социальных сетях будет такая реакция. Раньше Балушка уже становился свидетелем того, как девушку в платье невесты постригали в монахини. «Я хотел снять это событие, чтобы люди узнали, что есть и другая жизнь, — сказал он в комментарии Bird in Flight. — Это нормальные вещи. Обряд есть обряд».