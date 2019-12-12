«Христова невеста»: во Львове девушка символически обручилась с Иисусом. Обряд снимал свадебный фотограф RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Мурманске горит крейсер Адмирал Кузнецов, трое пострадавших • В Украине кое-где туман и до 5° тепла • InformNapalm показал новейшие российские комплексы РЭБ на Донбассе • Как легче вернуться на "гражданку": эксперты дали советы военным • В Тихом океане затонула российская подводная лодка "Чита" • Россия боится вести переговоры по Крыму – Кулеба • Соколовская: Ориентир прожиточного минимума - не менее 40% от средней зарплатывсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: свадьбы, церковь, общество, Львів, монахи, христианство, обряды. «Христова невеста»: во Львове девушка символически обручилась с Иисусом. Обряд снимал свадебный фотограф 513свадьбы, церковь, общество, Львів, монахи, христианство, обряды. «Христовыми невестами» обычно называют монахинь, так как после пострига они соблюдают обет безбрачия и служат только Богу. Львовский фотограф снял обряд «обручения» девушки с Иисусом Христом и поделился снимками в фейсбуке. Неожиданно его пост стал популярен и поднял дискуссию о монашестве в современном мире.

В начале декабря свадебный фотограф из Львова Михаил Балушка запечатлел обряд пострига в монахини и опубликовал снимки в фейсбуке. На них девушка одета в свадебное платье и готовится стать «невестой Христовой». За несколько дней постом поделились почти две тысячи человек. Некоторые в комментариях желали героине фотографий крепости духа, другие писали, что невеста выглядит несчастной. Кроме того, несколько пользователей дали ссылки на статьи местных изданий, где сказано, что католический священник-традиционалист Василий Ковпак, который проводил обряд, был отлучен от Украинской греко-католической церкви еще в 2007 году.

Венчание во Львове — не первый случай заключения брака без жениха. Год назад BBC рассказала историю американки Джессики Хейс, которая символически вышла замуж за Иисуса и стала «посвященной девой». Как отмечает издание, в таких случаях невеста дает обет пожизненного целомудрия и отказывается от сексуальных и романтических отношений. После церемонии Джессика продолжила светскую жизнь, но посвятила себя Христу. По информации BBC, в 2018 году в мире насчитывалось более четырех тысяч «посвященных дев». На фотографиях Михаила Балушки видно, что у львовянки отрезали прядь волос в знак ее принадлежности к церкви, как полагается во время пострига. После этого девушка сменила свадебное платье на монашеское облачение. Как и Джессика Хейс, в какой-то момент она легла перед алтарем лицом вниз.

Балушка является прихожанином той же церкви, что и героиня его снимков. По словам Михаила, она ведет христианский образ жизни. Фотограф узнал, что девушка собирается принять постриг, и решил запечатлеть этот обряд. Автор выложил снимки в фейсбук с разрешения семьи, но не ожидал, что в социальных сетях будет такая реакция. Раньше Балушка уже становился свидетелем того, как девушку в платье невесты постригали в монахини. «Я хотел снять это событие, чтобы люди узнали, что есть и другая жизнь, — сказал он в комментарии Bird in Flight. — Это нормальные вещи. Обряд есть обряд». Фоторепортажи Популярные теги культура, дети, общество, концерты, Донбасс, архитектура, путешествия, юмор, история, Шахтер, фотоконкурсы, беспорядки, Россия, люди, пейзажи, суд, выставки, Дмитрий Дятлов, соревнования, Майдан, выборы, футбол, музыка, транспорт, знаменитости, #Євромайдан, природа, город, праздники, акции, зима, депутаты, АТО, оккупация, досуг, столкновения, Порошенко, учения, фотопроект, уикенд, фотоподборки, дизайн, туризм, милиция, Верховная Рада, фестивали, самолеты, технологии, церковь, Карпаты, война, спорт, экология, Нацгвардия, Львів, фотографы, искусство, Львов, парады, ВСУ, Киев, протесты, авиация, фотография, тест-драйв, Одесса, ВМС, Сергей Смоленцев, бизнес, мода, женщины, традиции, Александр Зубко, аннексия Крыма, стихийные бедствия, Путин, кошки, НАТО, живопись, цирк, вера, политики, ЗСУ, заводы, политика, солдат, корабли, катастрофы, автомобили, марш, Саакашвили, Динамо, животные, полиция, портрет, США, военная техника, митинги, джаз, мир Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис культура, дети, общество, концерты, Донбасс, архитектура, путешествия, юмор, история, Шахтер, фотоконкурсы, беспорядки, Россия, люди, пейзажи, суд, выставки, Дмитрий Дятлов, соревнования, Майдан, выборы, футбол, музыка, транспорт, знаменитости, #Євромайдан, природа, город, праздники, акции, зима, депутаты, АТО, оккупация, досуг, столкновения, Порошенко, учения, фотопроект, уикенд, фотоподборки, дизайн, туризм, милиция, Верховная Рада, фестивали, самолеты, технологии, церковь, Карпаты, война, спорт, экология, Нацгвардия, Львів, фотографы, искусство, Львов, парады, ВСУ, Киев, протесты, авиация, фотография, тест-драйв, Одесса, ВМС, Сергей Смоленцев, бизнес, мода, женщины, традиции, Александр Зубко, аннексия Крыма, стихийные бедствия, Путин, кошки, НАТО, живопись, цирк, вера, политики, ЗСУ, заводы, политика, солдат, корабли, катастрофы, автомобили, марш, Саакашвили, Динамо, животные, полиция, портрет, США, военная техника, митинги, джаз, мирВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи birdinflight.com Львів, Україна 12.12.2019



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