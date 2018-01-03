ЦИК РФ отказалась регистрировать российского политика Алексея Навального из-за приговора по делу "Кировлеса". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Навальному запретили участвовать в выборах Фото: ЕРА В качестве ответчика в жалобе указан ЦИК.Навальный объявил о решении участвовать в выборах президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила, что оппозиционер может принять участие в выборах президента 2018 года, только если с него снимут судимости или изменят законодательство.8 февраля 2017 года при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере 500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам человека признавал приговор по делу "Кировлеса" сфальсифицированным.25 декабря ЦИК РФ принял решение об отказе в его регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы.30 декабря главный суд России отклонил жалобу Навального на недопуск на выборы. Сам политик не присутствовал на заседании. Его интересы представляли юристы.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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