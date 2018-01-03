ЦИК РФ отказалась регистрировать российского политика Алексея
Навального из-за приговора по делу "Кировлеса". Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Навальному запретили участвовать в
выборах Фото: ЕРА В качестве ответчика в жалобе указан
ЦИК.Навальный объявил о решении участвовать в выборах
президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на
выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и
современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила,
что оппозиционер может принять участие в
выборах президента 2018 года, только если с него снимут
судимости или изменят законодательство.8 февраля 2017 года при
повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в
компании "Кировлес" Ленинский районный суд города
Кирова признал Навального виновным и приговорил его к
пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере
500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам
человека признавал приговор по делу "Кировлеса"
сфальсифицированным.25 декабря ЦИК РФ принял решение об отказе
в его регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете
видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в
связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы.30 декабря главный
суд России отклонил жалобу Навального на недопуск на выборы.
Сам политик не присутствовал на заседании. Его интересы
представляли юристы.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта
2018 года.
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