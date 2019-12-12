Погода, Новости, загрузка...
Обезьяна в харьковском супермаркете устроила переполох
12.12.2019 15:14
В Харькове обезьяна остановила работу супермаркета Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 