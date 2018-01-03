только в прошлом месяце было установлено пять температурных рекордов

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет " Радио Свобода ".

"Среднемесячная температура воздуха декабря в столице составила + 1,6 градуса по Цельсию, что превышает климатическую норму на 3,9 градуса ... Холоднее в Киеве было 11-го числа, когда минимальная температура опустилась до 3,8 градусов мороза, а теплое уже через 5 дней, когда максимальная температура достигла +9,8 градусов ", - говорится в сообщении на сайте обсерватории.

В то же время вторым между влажных с 1891 года декабрь стал благодаря выпадению 129 миллиметров осадков, что составило две с половиной месячные нормы, сообщили в обсерватории.

По данным метеорологов, только в декабре было установлено пять температурных рекордов.