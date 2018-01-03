Новый дизайн акцизных марок для сигарилл в Украине будет применяться с июля 2018г

Принятые поправки в Налоговый кодекс в части использования разного дизайна акцизных марок для сигарет и сигарилл вступят в силу с 1 июля 2018 года.

Согласно принятым изменениям, акцизные марки на указанные товары будут отличаться по дизайну и цвету.

Как сообщалось, производители табачных изделий заявляли, что виды акцизных марок на табачные изделия не соответствуют действующей системе налогообложения, что усложняет контроль оборота подакцизных товаров и создает возможности для уклонения от налогообложения.

При этом, согласно действующему налоговому законодательству, ставка налога на сигареты устанавливается в гривнах за 1000 штук, в то время как ставка на сигары и сигариллы устанавливается в гривнах за килограмм. При этом как сигареты, так и сигариллы маркируются одинаковой акцизной маркой.

Акциз на сигареты по специфичной ставке в 2018 году возрастет на 29,7% - до 577,98 грн за 1 тыс. штук без повышения адвалорной ставки (12%).

Принятыми правками в Налоговый кодекс Украины предусматривается постепенное - до 2025 года - повышение специфической ставки акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного обязательства, а именно: в 2018 году - на 29,7%, в последующие годы - на 20% до уровня, эквивалентного EUR90 за 1 тыс. шт.

В частности, в 2019 году специфическая ставка акциза возрастет до 693,58 грн за 1 тыс. шт., в 2020-м - до 832,29 грн, в 2021-м - до 998,75 грн, в 2022-м - до 1198,5 грн, в 2023-м - до 1438,2 грн, в 2024-м - до 1725,84 грн.

Минимальное акцизное обязательство по уплате акциза на сигареты с фильтром и без в 2018 году будет повышено на 29,7% - до 773,2 грн/тыс. шт. В 2019 году этот показатель достигнет 927,84 грн/тыс. шт., в 2020-м - 1113,4 грн, в 2021-м - 1336,08 грн, в 2022-м - 1603,3 грн, в 2023-м - 1923,96 грн, в 2024-м - 2308,75 грн.