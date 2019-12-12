Государственная пограничная служба Украины заявила, что пропустила на территорию страны пропагандистов канала Минобороны РФ "Звезда", поскольку те не сказали, что журналисты. Об этом ведомство сообщило в комментарии для ВВС Украина.

По данным ГПСУ, кремлевские пропагандисты пересекли государственную границу как частные лица, а не как представители СМИ. Они не заявляли, что они журналисты, - сообщили в ГПСУ.

Также известно, что пропагандистам канала Минобороны РФ не было запрещено въезжать в Украину. Поэтому их беспрепятственно пропустили. Выходя из этого комментария ГПСУ следует, что пропагандисты не сообщили настоящую цель визита в Украину, что является причиной для их выдворения и запрета на въезд в страну.





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