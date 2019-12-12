|Кейт Міддлтон у тіарі принцеси Діани приймає гостей з королевою Єлизаветою (Фото)
|12.12.2019 15:53
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Крім королеви, тисячу гостей, серед яких були посли іноземних держав і урядові чиновники, зустрічали принц Чарльз з дружиною Каміллою, а також принц Вільям і його армия Кейт Міддлтон.
93-річна Єлизавета вибрала для заходу розкішне біле вечірнє плаття від свого улюбленого дизайнера Анжели Келлі. Голову монархині увінчала тіара з діамантами і смарагдами, яка свого часу була виготовлена для дружини російського князя Володимира Олександровича.
37-річна Кейт Міддлтон виглядала по-королівськи сліпуче. Герцогиня Кембриджська з'явилася на вечорі в темно-синьому оксамитовому платті від Alexander McQueen і своїй улюбленій тіарі з діамантами і перлами «Любовний вузол». Раніше вона належала покійній принцесі Діані.
«Сережки і кольє Кейт Міддлтон люб'язно позичила королева. Кольє під назвою «Низам Хайдабарада» було подарунком Єлизаветі на її весілля в 1947 році», - повідомляє Daily Mail.
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