Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Для большего удобства бизнеса и граждан Национальный банк будет публиковать ежедневный официальный курс гривни к иностранным валютам к 16:00, начиная с 27 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Раньше так оперативно публиковался только официальный курс гривни к доллару США, а курс к остальным иностранным валютам и банковским металлам обнародовался до 18:00. Для ускорения расчета и обнародования официального курса гривни Национальный банк будет использовать в качестве кросс-курсов котировки иностранных валют в торгово-информационной системе Bloomberg, которые ежедневно рассчитываются по состоянию на 15:30 по киевскому времени.

Сейчас для этого используются данные с сайтов других центральных банков, которые обнародуются с определенным лагом и не дают возможность публиковать официальный курс гривни ко всем валютам быстрее.

Также для более простого представления и использования официальный курс гривни будет рассчитываться не за сто, а за одну единицу иностранной валюты, то есть в формате 1 доллар США = 23,6885 грн (по состоянию на 10 декабря 2019 года).

Указанные изменения утверждены Постановлением Правления Национального банка №148 от 10 декабря «О некоторых вопросах установления официального курса гривни к иностранным валютам и внесении изменения в Классификатор иностранных валют и банковских металлов» и вступают в силу 27 декабря 2019 года.

Как сообщал Укринформ, на 12 декабря 2019 года НБУ установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 23,6035 грн, к евро — на уровне 26,1409 грн.

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