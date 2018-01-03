В настоящее время возможностей для существенных изменений в отношениях Литвы и России нет. Такое заявление сделал спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, сообщает Delfi .

"Торговые отношения у нас есть, осуществляются дипломатические отношения, отказываться от ценностей у нас нет ни возможности, ни желания. А дальше все, как и сказала президент, - без изменений в позиции России или руководства нельзя надеяться на изменения в отношениях", - отметил Пранцкетис.

Вместе с тем спикер Сейма выразил мнение, что заявления президента Дали Грибаускайте и премьер-министра Саулюса Сквернялиса о возможности установления контактов с российской стороной не противоречат друг другу.

"Я считаю, что возможность есть, премьер упоминает уровни замминистров, следовательно какая-то перемена в правительстве в этой сфере может произойти. (...) Экономические цели, но каким путем они возникают в отношениях с государствами, это уже вопрос нашего самоопределения", - считает Пранцкетис.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что оснований отменять экономические санкции , которые Европейский союз ввел в ответ на посягательство Российской Федерацией на суверенитет и территориальную целостность Украины, нет.

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