Украинская певица Ани Лорак, регулярно выступающая в РФ, опубликовала снимки, снятые в украинской столице. Ани Лорак: На душе светло, когда рядом родные и близкие! Люблю Киев! Люблю моих друзей! Фото: anilorak / Instagram "На душе светло, когда рядом родные и близкие! Люблю Киев! Люблю моих друзей!" – написала она. * Когда рядом надёжный помощник, всегда легко преодолевать трудности и двигаться вперёд! Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 24 Июн 2018 в 7:36 PDT На душе светло, когда рядом родные и близкие! Люблю Киев! Люблю моих друзей! ❤️ Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 24 Июн 2018 в 7:16 PDT Никогда не думала, что собаки могут быть такими близкими друзьями, которые чувствуют тебя и любят вечно! Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 24 Июн 2018 в 1:04 PDT Ани Лорак заявляла, что украинские поклонники положительно относятся к ее гастролям в РФ. Певица в РФ рассказала о своей миссии объединения "братских" народов и сравнила Украину с больной матерью.Еще в 2014 году активисты в Киеве упрекали певицу в получении награды российской музыкальной премии.Ани Лорак выступила 14 ноября 2017 года на сцене Дворца искусств "Украина" на шоу, посвященном 15-летию балета Freedom Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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