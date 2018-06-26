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Ани Лорак показала, как отдыхает в Киеве
26.06.2018 11:41
Украинская певица Ани Лорак, регулярно выступающая в РФ, опубликовала снимки, снятые в украинской столице. Ани Лорак: На душе светло, когда рядом родные и близкие! Люблю Киев! Люблю моих друзей! Фото: anilorak / Instagram  "На душе светло, когда рядом родные и близкие! Люблю Киев! Люблю моих друзей!" – написала она.

* Когда рядом надёжный помощник, всегда легко преодолевать трудности и двигаться вперёд!

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 24 Июн 2018 в 7:36 PDT

На душе светло, когда рядом родные и близкие! Люблю Киев! Люблю моих друзей! ❤️

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 24 Июн 2018 в 7:16 PDT

Никогда не думала, что собаки могут быть такими близкими друзьями, которые чувствуют тебя и любят вечно!

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 24 Июн 2018 в 1:04 PDT
Ани Лорак заявляла, что украинские поклонники положительно относятся к ее гастролям в РФ. Певица в РФ рассказала о своей миссии объединения "братских" народов и сравнила Украину с больной матерью.Еще в 2014 году активисты в Киеве упрекали певицу в получении награды российской музыкальной премии.Ани Лорак выступила 14 ноября 2017 года на сцене Дворца искусств "Украина" на шоу, посвященном 15-летию балета Freedom

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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