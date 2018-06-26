|Ани Лорак показала, как отдыхает в Киеве
|26.06.2018 11:41
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* Когда рядом надёжный помощник, всегда легко преодолевать трудности и двигаться вперёд!Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 24 Июн 2018 в 7:36 PDT
На душе светло, когда рядом родные и близкие! Люблю Киев! Люблю моих друзей! ❤️Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 24 Июн 2018 в 7:16 PDT
Никогда не думала, что собаки могут быть такими близкими друзьями, которые чувствуют тебя и любят вечно!Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 24 Июн 2018 в 1:04 PDT
Ани Лорак заявляла, что украинские поклонники положительно относятся к ее гастролям в РФ. Певица в РФ рассказала о своей миссии объединения "братских" народов и сравнила Украину с больной матерью.Еще в 2014 году активисты в Киеве упрекали певицу в получении награды российской музыкальной премии.Ани Лорак выступила 14 ноября 2017 года на сцене Дворца искусств "Украина" на шоу, посвященном 15-летию балета Freedom
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