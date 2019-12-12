12 декабря в Запорожье состоялся молитвенный завтрак Восточного региона Украины, в котором приняли участие представители религиозных организаций, бизнесмены и политических элит региона.

Перед молитвой «Отче наш» господин обратился со словом к присутствующим: «Еще не остыли страсти после встречи в Париже, которая показала искреннее желание Президента восстановить мир в нашей стране. И пусть пока им сделаны только первые шаги на пути мира, но они сделаны. Путь к миру долгий и изнурительный, требующий времени и сил. Войну развязывает одна страна, но для мира необходима воля и консолидация усилий всех конфликтующих сторон. Этому нас учит история. И больно видеть, что в такой непростой для судеб миллионов людей, наших сограждан, обстановке, находятся те, кто ратует не за мир, а за войну. Есть, к сожалению, такие и между тех, кто ассоциирует себя «христовыми», но таковыми, по сути, не являются, при этом насаждая взаимную ненависть и вражду, типа: мы – патриоты, а вы – ватники, требуя мир только на их условиях. При этом позволяют себе грубо и оскорбительно высказываться в адрес Президента.

Христос никогда не призывал к войне, Он не был революционером. Мы знаем, что первым революционером был дьявол. Сегодня слуги дьявольские жаждут новых потрясений. Им нужны великие потрясения в Украине, нам же нужна великая, мирная сильная Украина. А силу дают не войны, а только мир.

Наш Президент декларирует намерение построить новое украинское общество, в котором не будет разделений на враждебные друг другу сторонв. Он хочет мира и стремится консолидировать украинское общество, перестав его делить на своих и чужих, без крикунов и лжепатриотов, изменить взаимоотношения в нем. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет и всякий город или дом, разделившейся сам в себе, не устоит», – учит нас Христос. разве пять лет войны нас ничему не научили? Смерть, слезы, падение благосостояния граждан на фоне роста состояния членов партии войны. Им нравится убивать, они не могут больше без крови. Мирная жизнь для них все равно, что свет для всякой ночной нечисти. И самое страшное, что эти люди в меньшинстве, но им удается играть на нищете граждан и покупать их поддержки на у них же сворованные деньги. Если лишить этих людей источников финансирования, не будет больше желающих блокировать мирные инициативы нашего Президента. В политической акции есть экономическая подоплека. Нужно только чаще об этом говорить. Все революции только имели политические и социальные лозунги, а двигателем их была элементарная человеческая зависть и польза её вождей.

Наш Предстоятель – глава Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призывает возвыситься над своими страстями, избавиться от своих амбиций и обид ради сохранения человеческой жизни и мира. Пустословы приходят и уходят. Бог через истории все расставит на свои места. Каноническая Украинская Православная Церковь выступает соработником и мировоззренческим союзником нашему Президенту в этом процессе.

Владыка призывал всех участников сегодняшней встречи осудить тех, кто способствует дестабилизации в стране, призывает духовно незрелых людей к путчу (насильственному пути смены власти), смеет обижать всенародно избранного Президента.

Нам с вами жить на этой земле и наш гражданский долг подставить свое плече и поддержать нашего Президента в его тяжелом, но спасительно крестоношении, ради мира и процветания нашей родины – Украины".

К сожалению, всем выступающим было наплевать на инициативы Президента - никто не вспомнил о нем в своих выступлениях, кроме губернатора. Это должно о чем-то говорить! Кто и за кого! Не надо пытаться из волков в овечьих шкурах сделать овец. С волками жить – не надо по волчьи плакать – в нашем случае без всяких заигрований и по закону!

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