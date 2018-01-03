"Самое главное". Астафьева презентовала клип. Видео
03.01.2018 15:45
Украинская певица Даша Астафьева выпустила клип на песню "Самое
главное". Режиссер видео – Константин Гордиенко. Астафьева
появляется в кадре в окружении балета, состоящего из
танцоров-мужчин."Каждый сам выбирает, что для него в жизни самое
главное. Для меня – любовь. Я поняла, что любовь нужно творить,
защищать и дарить другим людям только самой! И когда это делаешь,
мир отвечает тем же", – прокомментировала премьеру Астафьева. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке |
Астафьева: Я поняла, что любовь нужно творить, защищать и
дарить другим людям только самой! Скриншот: Dasha Astafieva /
YouTube Ролик набрал на YouTube более 30 тыс. просмотров за
пять дней с момента публикации. видео Видео: Dasha Astafieva / YouTube