Украинская певица Даша Астафьева выпустила клип на песню "Самое главное". Режиссер видео – Константин Гордиенко. Астафьева появляется в кадре в окружении балета, состоящего из танцоров-мужчин."Каждый сам выбирает, что для него в жизни самое главное. Для меня – любовь. Я поняла, что любовь нужно творить, защищать и дарить другим людям только самой! И когда это делаешь, мир отвечает тем же", – прокомментировала премьеру Астафьева. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Астафьева: Я поняла, что любовь нужно творить, защищать и дарить другим людям только самой! Скриншот: Dasha Astafieva / YouTube Ролик набрал на YouTube более 30 тыс. просмотров за пять дней с момента публикации. видео Видео: Dasha Astafieva / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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