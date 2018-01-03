|Киев потратит более 300 тыс грн на ликвидацию непроданных елок
|03.01.2018 15:46
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Продавцы также могут сами вывезти елки в Межигорье - там их будут скармливать животным в зоопаркеНа ликвидацию непроданных елок на официальных торговых площадках в Киеве потратят больше 300 000 гривен.
Фото: Facebook Сергей Григорьев
Как сообщает ТСН , некоторые продавцы сами убирают елки, которые остались, а брошенные на официальных рынках дерева будут ликвидировать киевские службы.
Предприниматели столько заплатили за разрешения на торговлю - такая же сумма нужна на ликвидацию последствий елочных рынков. На это уйдет около четырех дней.
Продавцы также могут сами вывезти елки в Межигорье - там их будут скармливать животным в зоопарке. Киевляне смогут утилизировать свои елки в Киевзеленстрое, где будут работать специальные бесплатные установки по переработке деревьев на опилки.
"Пункты будут в каждом районе на базе управление зеленых насаждений, можно привезти елку и утилизировать в щепу, а затем она будет использована как материал уже в работе Зеленстрой", - рассказал первый заместитель генерального директора киевского объединения "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба.
Напомним, в декабре Государственное агентство лесных ресурсов Украины опубликовало приложение , с помощью которого можно проверить легальность купленной на Новый год праздничной елки. Мобильное приложение доступен только для Android-устройств.