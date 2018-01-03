Продавцы также могут сами вывезти елки в Межигорье - там их будут скармливать животным в зоопарке

Как сообщает ТСН , некоторые продавцы сами убирают елки, которые остались, а брошенные на официальных рынках дерева будут ликвидировать киевские службы.

Предприниматели столько заплатили за разрешения на торговлю - такая же сумма нужна на ликвидацию последствий елочных рынков. На это уйдет около четырех дней.

Продавцы также могут сами вывезти елки в Межигорье - там их будут скармливать животным в зоопарке. Киевляне смогут утилизировать свои елки в Киевзеленстрое, где будут работать специальные бесплатные установки по переработке деревьев на опилки.

"Пункты будут в каждом районе на базе управление зеленых насаждений, можно привезти елку и утилизировать в щепу, а затем она будет использована как материал уже в работе Зеленстрой", - рассказал первый заместитель генерального директора киевского объединения "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба.