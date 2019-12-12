На базе одной из бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в 2020 году создадут бригадную боевую тактическую группу. Бойцы, которые в нее войдут, будут подготовлены по стандартам НАТО. Об этом рассказал командующий Сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Сирский в интервью Defense Express.

В следующем году мы планируем провести на базе одной из бригад опыт – создать бригадную боевую тактическую группу, которая будет включать бригаду со средствами усиления от других родов войск и служб, будут усилены и средства противовоздушной обороны, средства разведки, радиоэлектронной борьбы, артиллерия, - рассказал Александр Сирский.

Также он добавил, что военные, которые будут входить в экспериментальную бригаду, пройдут подготовку по стандартам НАТО в течение двух лет. Это позволит им в соответствии с принятыми в НАТО стандартными процедурами участвовать в операциях не только на территории нашей страны, но и в случае необходимости присоединяться к совместным действиям за ее пределами.

Также, по словам Александра Сирского, в Вооруженных силах происходит серьезная трансформация военного управления для достижения совместимости с Североатлантическим альянсом.





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