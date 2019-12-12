Погода, Новости, загрузка...
В ООН назвали число погибших за год на Донбассе мирных жителей
12.12.2019 16:28
В ООН подсчитали количество погибших на Донбассе мирных жителей за год Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 