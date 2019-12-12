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Первая леди обратилась к украинским спортсменам на языке жестов
12.12.2019 16:47
Зеленская пожелала удачи украинским спортсменам на языке жестов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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